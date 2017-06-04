آلاف الأمريكيين يتظاهرون لمطالبة ترامب بـ"الحقيقة" بشأن العلاقات مع روسيا

واشنطن - (أ ف ب):

تظاهر آلاف الأمريكيين السبت في الولايات المتحدة لمطالبة دونالد ترامب بـ"الحقيقة" بشأن تدخلات روسية تسمم بداية ولايته.

وردد ما بين ألفين وثلاثة آلاف متظاهر قبالة البيت الأبيض بواشنطن أهازيج مناهضة لترامب وطالبوا بتشكيل "لجنة مستقلة وشفافة" للتحقيق في صلة محتملة بين مسؤولين روس ومقربين من ترامب أثناء الحملة الانتخابية في 2016.

وفي نيويورك تجمع نحو ثلاثة آلاف متظاهر في جنوب مانهاتن مرددين صيحات "خائن" و"كاذب" و"اسجنوه".

ورفع المتظاهرون في واشنطن ونيويورك يافطات كتب عليها "استعادة عظمة الكرة الأرضية" في إشارة إلى شعار رفعه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إثر الإعلان الخميس عن خروج واشنطن من اتفاق باريس للمناخ.

وبموازاة هذه التظاهرات المناهضة لترامب والتي نظمت أيضا في لوس انجلس وسياتل واوستين، تجمع أقل من 200 شخص من أنصار ترامب أمام البيت الأبيض لدعم الخروج من اتفاق باريس رافعين شعارات "أمريكا أولا".

وتأتي هذه التجمعات قبل جلسة الاستماع المقررة في 8 يونيو للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) جايمس كومي الذي اقيل في بداية مايو من قبل ترامب.

ويمكن أن تأتي شهادة كومي بعناصر ملموسة في ملف العلاقات مع روسيا.