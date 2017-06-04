قيادي بـ"فتح": حائط البراق يجب أن يكون لليهود والأقصى للفلسطينيين

القدس المحتلة - (أ ف ب):

قال جبريل الرجوب القيادي في حركة فتح في مقابلة السبت مع قناة إسرائيلية إن حائط البراق (المبكى) في القدس الشرقية المحتلة يجب أن يكون "تحت السيادة اليهودية" في مقابل أن يكون المسجد الأقصى وساحاته "حق خالص للمسلمين وللشعب الفلسطيني".

وقال الرجوب في المقابلة التي أجراها بالعبرية مع القناة الثانية الإسرائيلية إن "حائط البراق (..) له مكانة وقدسية لدى الشعب اليهودي، وعليه يجب أن يبقى تحت السيادة اليهودية، فلا خلاف على ذلك، في المقابل فإن المسجد الأقصى وساحاته حق خالص للمسلمين وللشعب الفلسطيني".

ولا يتولى الرجوب رئيس الجامعة الفلسطينية لكرة القدم، أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية.

ويقع حائط البراق في القدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 وضمتها الأمر الذي لا يعترف به المجتمع الدولي.

ويعتبر مصير الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة أحد اكثر القضايا حساسية وتعقيدا في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وخلال زيارته مؤخرا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بات دونالد ترامب أول رئيس أمريكي مباشر يزور حائط البراق.

لكنه قام بتلك الزيارة دون مرافقة أي مسؤول اسرائيلي حتى لا تفهم زيارته على أنها اعتراف بسيادة إسرائيل على المكان. ولا تزال الإدارة الأمريكية تعتبر أن الوضع الدبلوماسي للقدس سيتقرر عبر التفاوض.

ويعتبر القادة الإسرائيليون القدس عاصمة "أبدية وموحدة" لإسرائيل في حين يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم التي يطمحون لإقامتها.