أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قيادي بـ"فتح": حائط البراق يجب أن يكون لليهود والأقصى للفلسطينيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قيادي بـ"فتح": حائط البراق يجب أن يكون لليهود والأقصى للفلسطينيين

08:41 ص الأحد 04 يونيو 2017

جبريل الرجوب خلال مؤتمر صحافي في رام الله في 20 آذ

القدس المحتلة - (أ ف ب):

قال جبريل الرجوب القيادي في حركة فتح في مقابلة السبت مع قناة إسرائيلية إن حائط البراق (المبكى) في القدس الشرقية المحتلة يجب أن يكون "تحت السيادة اليهودية" في مقابل أن يكون المسجد الأقصى وساحاته "حق خالص للمسلمين وللشعب الفلسطيني".

وقال الرجوب في المقابلة التي أجراها بالعبرية مع القناة الثانية الإسرائيلية إن "حائط البراق (..) له مكانة وقدسية لدى الشعب اليهودي، وعليه يجب أن يبقى تحت السيادة اليهودية، فلا خلاف على ذلك، في المقابل فإن المسجد الأقصى وساحاته حق خالص للمسلمين وللشعب الفلسطيني".

ولا يتولى الرجوب رئيس الجامعة الفلسطينية لكرة القدم، أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية.

ويقع حائط البراق في القدس الشرقية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 وضمتها الأمر الذي لا يعترف به المجتمع الدولي.

ويعتبر مصير الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة أحد اكثر القضايا حساسية وتعقيدا في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وخلال زيارته مؤخرا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بات دونالد أول رئيس أمريكي مباشر يزور حائط البراق.

لكنه قام بتلك الزيارة دون مرافقة أي مسؤول اسرائيلي حتى لا تفهم زيارته على أنها اعتراف بسيادة إسرائيل على المكان. ولا تزال الإدارة الأمريكية تعتبر أن الوضع الدبلوماسي للقدس سيتقرر عبر التفاوض.

ويعتبر القادة الإسرائيليون القدس عاصمة "أبدية وموحدة" لإسرائيل في حين يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم التي يطمحون لإقامتها.

هذا المحتوى من

cdf4a39aa6.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ديزنيلاند القدس ـ برميل بارود قابل للانفجار

    ديزنيلاند القدس ـ برميل بارود قابل للانفجار

    أخبار
  • 3156 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في مايو الماضي

    3156 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في مايو الماضي

    أخبار
  • العرب اليوم: تقدم الجيش الليبي وتوافد الفلسطينيون على المسجد الأقصى

    العرب اليوم: تقدم الجيش الليبي وتوافد الفلسطينيون على المسجد الأقصى

    أخبار
  • صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى

    صورة وخبر: عجوز في المسجد الأقصى

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إصابة 3 أشخاص بالخرطوش في الهرم بسبب

    إصابة 3 أشخاص بالخرطوش في الهرم بسبب "فكة 200" جنيهأخبار

  • السيسي يصدر 5 قرارات في أول اجتماع للمجلس القومي للمدفوعات

    يصدر 5 قرارات في أول اجتماع للمجلس القومي للمدفوعاتأخبار

  • بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ

    .. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسبابهو وهي

  • حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه:

    حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه: "محدش راضي يطلع جثته ولا شهادة وفاته"أخبار

  • السفير القطري في روسيا: علاقتنا بمصر قوية.. والتوترات الخليجية إلى زوال

    السفير القطري في روسيا: علاقتنا بمصر قوية.. والتوترات الخليجية إلىأخبار

  • ما هو مصير فولكس فاجن في مصر بعد تجدد الخلاف بين المصريين واللبنانيين؟

    ما هو مصير فولكس فاجن في بعد تجدد الخلاف بين المصريين واللبنانيين؟سيارات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد هجوم لندن.. تغريدات ترامب بين التعاطف والاستهجان

بعد هجوم لندن.. تغريدات ترامب بين التعاطف والاستهجان

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

مصراوي × الجيم الحلقة 8

مصراوي × الجيم الحلقة 8

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء