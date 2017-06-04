أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إدرة مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء تحبط تهريب 1.3 طن بانجو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إدرة مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء تحبط تهريب 1.3 طن بانجو

08:14 ص الأحد 04 يونيو 2017

إدرة مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء تحبط تهريب 1.3 طن بانجو

3 - المخجرات المضبوطة

السويس - حسام الدين أحمد:

أحبط ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء صباح اليوم تهريب كمية تزيد عن طن من المخدر، كانت مخبأة داخل حاوية محملة على سيارة نقل قادمة من شبة جزيرة سيناء في اتجاهها إلى السويس.

كان اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجه بتشديد أعمال فحص السيارات والمركبات بالمنافذ الحدودية، والمعديات التي تربط بين ضفتي قناة السويس لمنع أي أعمال تهريب.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة، وردت معلومات للعقيد شريف الخولي مدير مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، يفيد اعتزام مهربين جلب كمية كبيرة من مخدر البانجو داخل سيارة نقل، وكثف ضباط الإدارة اعمال التفتيش والفحص بالمعديات ونفق الشهيد أحمد حمدي.

واشتبه الضباط في سيارة نقل محملة بحاوية، وبسؤال السائق " عبد الستار. ع . ز " أدعى أنه جلبها من ميناء نويبع وأنها تخص إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وبتفتيش الحاوية عثروا بداخلها على 325 لفافة من مخدر البانجو وزنت 1.3 طنا من المخدر، كما ضبطوا قطع من مخدر الأفيون وزنت 2.8 كيلو كانت مخبأة بمخزن سري بجوار الإطار الاحتياطي للسيارة.

وأقر المتهم باتفاقه مع المهربين لنقل المخدر من شبة جزيرة سيناء وتوصيله الى أحد المناطق بالدلتا تمهيدا لتوزيعه على المتعاطين والتجار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. رفع إشغالات الباعة الجائلين من ميدان الأربعين بالسويس

    بالصور.. رفع إشغالات الباعة الجائلين من ميدان الأربعين بالسويس

    أخبار

  • "تعليم السويس": خضوع لجان الثانوية للتفتيش بالعصا الإلكترونية

    أخبار
  • وصول 668 راكبًا لميناء سفاجا ومغادرة 313 إلى دول الخليج

    وصول 668 راكبًا لميناء سفاجا ومغادرة 313 إلى دول الخليج

    أخبار
  • موظفو مكتب بريد بالسويس يحتجزون

    موظفو مكتب بريد بالسويس يحتجزون "عصابة سيدات" تسرق أصحاب المعاشات

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع

    قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"أخبار

  • مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها

    مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتهاأخبار

  • مباريات السبت.. تعرف على موعد نهائي دوري الأبطال.. والمعلق والقنوات الناقلة

    مباريات السبت.. تعرف على موعد نهائي دوري الأبطال.. والمعلق والقنواترياضة

  • بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبيةأخبار

  • حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه:

    حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه: "محدش راضي يطلع جثته ولا شهادة وفاته"أخبار

  • بالصور - السيسي بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج

    بالصور - بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج "الصعبة"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

السيسي يوجه الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلم

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان