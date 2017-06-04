إدرة مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء تحبط تهريب 1.3 طن بانجو
إدرة مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء تحبط تهريب 1.3 طن بانجو
08:14 ص الأحد 04 يونيو 2017
3 - المخجرات المضبوطة
السويس - حسام الدين أحمد:
أحبط ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء صباح اليوم تهريب كمية تزيد عن طن من المخدر، كانت مخبأة داخل حاوية محملة على سيارة نقل قادمة من شبة جزيرة سيناء في اتجاهها إلى السويس.
كان اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجه بتشديد أعمال فحص السيارات والمركبات بالمنافذ الحدودية، والمعديات التي تربط بين ضفتي قناة السويس لمنع أي أعمال تهريب.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة، وردت معلومات للعقيد شريف الخولي مدير مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، يفيد اعتزام مهربين جلب كمية كبيرة من مخدر البانجو داخل سيارة نقل، وكثف ضباط الإدارة اعمال التفتيش والفحص بالمعديات ونفق الشهيد أحمد حمدي.
واشتبه الضباط في سيارة نقل محملة بحاوية، وبسؤال السائق " عبد الستار. ع . ز " أدعى أنه جلبها من ميناء نويبع وأنها تخص إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وبتفتيش الحاوية عثروا بداخلها على 325 لفافة من مخدر البانجو وزنت 1.3 طنا من المخدر، كما ضبطوا قطع من مخدر الأفيون وزنت 2.8 كيلو كانت مخبأة بمخزن سري بجوار الإطار الاحتياطي للسيارة.
وأقر المتهم باتفاقه مع المهربين لنقل المخدر من شبة جزيرة سيناء وتوصيله الى أحد المناطق بالدلتا تمهيدا لتوزيعه على المتعاطين والتجار.
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