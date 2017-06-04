ترامب يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندن

لندن - (د ب أ):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من أمس السبت تنفيذ قرار حظر السفر الذي تم إيقافه بحق مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة، وذلك بعد ساعة من ورود تقارير حول وقوع هجوم إرهابي في لندن.

وكتب ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "علينا أن نكون أذكياء وحذرين وصارمين. نحتاج أن تعيد المحاكم حقوقنا. نحن في حاجة لحظر السفر ليمثل مستوى إضافى للسلامة".

ويذكر أن إدارة ترامب طالبت في وقت سابق من هذا الأسبوع المحكمة العليا بمراجعة قانونية الأمر التنفيذي المتعلق بحظر السفر الذي أصدره الرئيس، والذي أدت سلسلة من الأحكام التي أصدرتها محاكم أقل درجة للحيلولة دون من دخوله حيز التنفيذ.

وكان ترامب قد أصدر فى بادىء الأمر حظرا بالسفر لمواطني سبع دول في يناير الماضي. ولكن بعد أن علقت المحاكم الحظر، أصدرت إدارته أمرا تنفيذيا معدلا يخفض عدد الدول إلى ست دول.