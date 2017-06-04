ماكرون: فرنسا إلى جانب بريطانيا أكثر من أي وقت مضى
ماكرون: فرنسا إلى جانب بريطانيا أكثر من أي وقت مضى
04:59 ص الأحد 04 يونيو 2017
باريس - (د ب أ):
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تقف إلى جانب بريطانيا في أعقاب استجابة الشرطة لحادثين إرهابيين في وسط لندن مساء السبت.
وأضاف ماكرون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في مواجهة هذه المأساة الجديدة، فرنسا إلى جانب بريطانيا أكثر من اي وقت مضى. تعاطفي مع الضحايا وأحبائهم".
وأكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن أن حادثي الدهس على جسر لندن والطعن في (بورو ماركت) المجاور، واللذان وقعا في وقت متأخر من يوم السبت، عملان إرهابيان. وذكرت الشرطة أن تقارير وقوع حوادث طعن في حي فوكسهول جنوبي لندن ليست مرتبطة بالحادثين الاخرين.
وذكرت تقارير أن عددا من الاشخاص اصيبوا بجروح بعد ان اندفعت سيارة نحو المشاة على جسر لندن، بينما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ضباط تم نشرهم في طوق أمني قولهم إن هناك "أكثر من حالة وفاة واحدة".
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