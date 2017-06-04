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صور| سهرة رمضانية تجمع المسلمين والأقباط بساحة أبو الحجاج الأقصري

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صور| سهرة رمضانية تجمع المسلمين والأقباط بساحة أبو الحجاج الأقصري صور| سهرة رمضانية تجمع المسلمين والأقباط بساحة أبو الحجاج الأقصري

التحرير

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شهد ميدان ساحة أبو الحجاج بوسط الأقصر، مساء أمس السبت، أمسية ثقافية لأعضاء بيت العائلة الأقصري، وذلك في إطار استمرار فعاليات الثقافة بليالي رمضان، بحضور عدد من أهالي الأقصر وقيادات فرع ثقافة الأقصر.

وتحدث القمص أرمانيوس فريد، وكيل بيت العائلة الأقصري، خلال كلمته في الأمسية الثقافية، عن التقرب إلى الله من خلال الصوم.

جانب من اللقاء

وأشار، إلى أن الشعب المصري لا يستطيع أحد تفتيته، لافتًا إلى أنه تلقى عدة اتصالات هاتفية من إخوته المسلمين، إبان حادث الكنيسة البطرسية بالقاهرة، معبرين عن حزنهم الشديد بالبكاء، والتبرأ من مرتكبي هذا الحادث الأليم، قائلًا: "أيه العظمة دي، هيا دي ".

وحكى عن قصة فتيات الأزهر بكلية طيبة الذين قاموا بإلغاء حفل تخرجهن، فور وقوع الحادث، وزيارتهن للكنيسة بالأقصر، مؤكدًا أن نيافة الأنبا يوساب أسقف الأقصر عندما علم بالأمر، كلفه بمقابلتهن رغم إعلانهم عن عدم التعازي، مشيرًا إلى أن ما قمن به شيء كبير وعظيم.

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وقال ضياء الدين الطيب، منسق الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن شباب مصر لديه أفكار جيدة و بناءة، وما ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من بث لأفكار غريبة، جعلتنا نعيش في وضع ثقافي سيئ، جعل الشباب في حالة توحد، مما أدى إلى اندثار الاجتماعية مع الأسرة.

وأضاف، نحن كمسلمين ومسيحيين يد واحدة، وشعب واحد، مصريين، وسنقف صد منيع ضد الإرهاب، ولن يستطيع أحد تفرقتنا كشاب مصري.

وتحدث الشيخ محمد بيسوني، أمين بيت العائلة نائبًا عن الشيخ محمد الرملي، عن فضائل الصوم، بالإضافة إلى تطرقه للحديث عن الترابط بين الطرفين من خلال مشاهدته لمجموعة من الإخوة الأقباط أثناء توزيعهم التمر أمام الكنائس للمسلمين المارة في لحظة الإفطار.

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