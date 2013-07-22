ماكياجك الرمضانيّ على طريقة "Reese Witherspoon"

تتميَّز نجمة هوليوود "Reese Witherspoon" بماكياجها البسيط الذي يعتمد على إظهار ملامح الوجه، وإخفاء العيوب؛ للظُّهور بإطلالة أكثر بساطة وأناقة. ولأنَّ أجواء الشَّهر الكريم لا تتناسب مع الماكياج الثَّقيل الذي يعتمد على إضافة العديد من طبقات مستحضرات التَّجميل، "سيِّدتي نت" يقدَّم لكِ ماكياج "Witherspoon" البسيط والهادئ لتتألَّقي بإطلالة بسيطة وأنيقة في آن واحد في سهراتك الرمضانيَّة...

• رطِّبي بشرتك لتحميها من آثار الماكياج.

• نظِّفي العين بمنظِّف خاص للعين ثم رطِّبيها.

• ضعي قاعدة رقيقة من الأساس الملائم للون بشرتك على وجهك ورقبتك.

• ضعي طبقة خفيفة من الكونسيلر أسفل العين لإخفاء انتفاخ العين الذي قد يظهر بكثرة في أيام الصوم.

• ضعي طبقة أخرى من الكونسيلر على كامل جفنك العلوي كقاعدة للظِّلال.

• ضعي طبقة من البودرة الحرة على الجفن العلوي كقاعدة ثانية للظِّلال.

• ابدئي بتطبيق اللون اللحميّ المائل إلى البنيّ على جفنك العلوي.

• ومن ثلثي الجفن المتحرِّك، ضعي القليل من اللون البنيّ بشكل مائل إلى الخارج.

• ادمجي اللون اللحميّ مع اللون البنيّ باستخدام فرشاة مشطوفة.

• ضعي طبقةً من اللون الذهبيّ المنطفئ أسفل الحاجب لمزيد من الإضاءة.

• ارسمي عينيك من الخارج بواسطة الآي لاينر، ومن الدَّاخل بواسطة قلم الكحل البني.

• ضعي طبقة من الماسكارا السَّوداء أو البنيَّة.

• أضيفي القليل من أحمر الخدود المشمشي على وجنتيك.

• وأخيرًا ضعي أحمر الشِّفاه فاتح اللون، ويفضَّل أن تكتفي بوضع ملمِّع الشِّفاه الشَّفاف ليتناسب مع أجواء الشَّهر الكريم.