الشرطة البريطانية: مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين في اعتداءات لندن
الشرطة البريطانية: مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين في اعتداءات لندن
05:11 ص الأحد 04 يونيو 2017
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القاهرة - (مصراوي):
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن (ميتروبوليتان)، الأحد، مقتل 6 أشخاص في الهجمات الإرهابية الثلاث التي وقعت مساء السبت في لندن، إضافة إلى مقتل ثلاثة آخرين من المهاجمين برصاص الشرطة.
وقال مسؤول في شرطة العاصمة عبر حسابها على موقع توتير، "تأكد حتى هذه اللحظة سقوط 6 قتلى في الهجمات بالإضافة إلى مقتل 3 من المهاجمين برصاص الشرطة".
وكانت خدمة إسعاف لندن ذكرت في وقت مبكر من صباح الأحد أن ما لا يقل عن 20 جريحا عولجوا في 6 مستشفيات في لندن في اعقاب حادثي الدهس والطعن على جسر لندن ومنطقة "بورو ماركت" المجاورة.
وقال بيتر رودس، مساعد مدير عمليات خدمة الإسعاف: "عالجنا ايضا عددا من الاشخاص بإصابات أقل خطورة في مكان الحادث".
وأضاف رودس "لقد اعلنا عن وقوع حادث كبير ونواصل العمل عن كثب مع الاعضاء الاخرين في خدمات الطوارئ".
وتابع "اولويتنا ضمان حصول المرضى على المساعدة الطبية التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن".
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