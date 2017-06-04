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والدة ضحية التدريب المهني باكية: «طلعوه وهو صايم 10 أدوار شايل تكييف»

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والدة ضحية التدريب المهني باكية: «طلعوه وهو صايم 10 أدوار شايل تكييف» والدة ضحية التدريب المهني باكية: «طلعوه وهو صايم 10 أدوار شايل تكييف»

التحرير

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عرض برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، تقريرًا مصورًا عن مصرع طالب سقط من الطابق العاشر، خلال التدريب المهني، بإحدى المدارس الصناعية، على تركيب مكيفات الهواء.

وظهرت والدة الطفل منهارة في البكاء، وقالت: «كان نفسي أشوفه مهندس قد الدنيا دي كلها، كان نفسي يبقى أحسن واحد في الأرض، وكان بيجي يقولي أنا تعبان وبشقى ومش قادر، يطّلعوا عيل صايم 10 أدوار شايل تكييف؟، طبعًا كان لازم توازنه يختل ويقع».

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وأضافت: «ابني يوم الجمعة اللي فاتت قالي: أنا حلمت حلم حلو أوي، كان فيه جنينة وكلها ورد وخضرا، وفي آخر الحلم شوفت قبر، ومش عارف ده قبر مين؟، مكنتش أعرف أنه شايف نفسه».

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التحرير

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