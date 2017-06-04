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خبير: لقاء وزيرا خارجية مصر والسودان محاولة لاحتواء الخلافات

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خبير: لقاء وزيرا خارجية مصر والسودان محاولة لاحتواء الخلافات خبير: لقاء وزيرا خارجية مصر والسودان محاولة لاحتواء الخلافات

التحرير

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قال المتخصص في الشئون الإفريقية، عطية عيسوي، إن لقاء وزيرا الخارجية المصري والسوداني، أمس السبت في القاهرة، جاء لاحتواء الخلافات بين البلدين، أو على الأقل إعلاميًا، مؤكدًا أن هذا اللقاء لن يغير من الأمر شيء مالم يتم حل المشكلات القائمة.

وأضاف عيسوي، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد العربي»، أن اللقاء كان بمثابة «فرملة» لتدهور العلاقات بين البلدين، محذرًا من تدهور العلاقات بشكل أسوء إذا لم يتم الحفاظ على تلك «الفرملة»، مشددًا على ضرورة البحث بجدية في كيفية حل الخلافات القائمة والتوقف عن التصريحات على مستوى المسئولين السياسيين في السودان.

وأكد أن الإعلام ليس السبب الأساسي في تصاعد الأزمة بين البلدين، بل أن السياسيون هم الأساس، لافتًا إلى أن تصريحات الرئيس السوداني لم يصنعها الإعلام بل نقلها، مشيرًا إلى أن التصريحات السودانية جاء بها دخول قرابة 900 سيارة إلى حركة التحرير السودانية، مشدّدًا أن على الخرطوم أن تثبت بالدليل القاطع وجود سيارات ومدرعات مصرية مع المتمردون.

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ولفت إلى أنه في حالة وجود تلك المدرعات إما أنه تم طلاءها بما يوحي أنها مصرية، أو أنه تم الحصول عليها من ليبيا من الجماعات التي تقاتل قوات الجيش الليبي، إذ يحظى الجيش الوطني الليبي بدعم مصري، أو أنها حصلت عليها من جنوب السودان إذ زودت مصر الجنوب بها، مؤكدًا أن السودان لم يثبت حتى الآن حقيقة وجود مدرعات مصرية مع عناصر متطرفة.

أوضح أن هناك أسبابًا داخلية وخارجية دفعت «البشير» للتصعيد ضد مصر، الأسباب الداخلية هي فشل في انهاء التمرد في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، أيضًا حالة السخط بين السودانيين جراء ارتفاع الأسعار لذا سعى النظام للفت الأنظار عن الشأن الداخي، بالإضافة إلى رفض المعارضة الإنضمام إلى الحوار الوطني والمشاركة في الحكومة.

وتابع أن الأسباب الخارجية هي رغبة «البشير» في استغلال التوترات القائمة بين القاهرة وبين كلا من قطر وتركيا في محاولة للحصول على مساعدات من البلدين، كما أن هناك محاولة للإيحاء بأن مصر قد توجه ضربات جوية على الأراضي السودانية كما حدث ضد المعسكرات في ليبيا.

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التحرير

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