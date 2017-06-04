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فيديو| خالد الجندي: الكسل في طاعة الله من سمات المنافقين

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فيديو| خالد الجندي: الكسل في طاعة الله من سمات المنافقين فيديو| خالد الجندي: الكسل في طاعة الله من سمات المنافقين

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء أمس السبت، إن الكسل في طاعة الله من سمات المنافقين، مستشهدًا بقول الله تعالى «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ»، مستكملًا: «المنافق من البداية مش ناوي، ولو كان ناوي كان استعد للعبادة والطاعة».

وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، أن التدبر في القرآن الكريم، يُظهر أن بعض ألفاظه غير متشابهة، متابعًا: «114 صورة في القرآن مش هتلاقي لفظ فيهم يشبه التاني، زي لفظ قعد وجلس، وهنا الاثنين معناهم مختلفة».

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