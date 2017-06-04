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مؤمن سليمان: أضاعنا فرصة سهلة للفوز على «هلال الأبيض» رغم التحذير

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مؤمن سليمان: أضاعنا فرصة سهلة للفوز على «هلال الأبيض» رغم التحذير مؤمن سليمان: أضاعنا فرصة سهلة للفوز على «هلال الأبيض» رغم التحذير

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

قال مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، بعد تعادل فريقه مع هلال الأبيض بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية، إن فريقه أضاع فرصة سهلة لانتزاع الثلاث نقاط .

وأضاف سليمان، خلال تصريحاته لـ"التحرير": أهدرنا فرصًا بغرابة شديدة كانت كفيلة أن تنهي المباراة من الشوط الأول، وحذرت اللاعبين بين الشوطين من استمرار إضاعة الفرص حتي لا نندم.

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وواصل حديثه، "ما حدث يعد عقابًا لنا على إهدار الفرص، وحاولنا على قدر الإمكان العوده للمباراة وانتزاع الثلاث نقاط ولكن لم نستطع".

واختتم حديثه لـ"التحرير": أحب أوجه الشكر لاعبي فريقي على أدائهم الرائع وقتالهم في المباراة وتنفيذ التعليمات وسنحاول في القادم استغلال الفرص.

وتعقدت المجموعة التي يتصدرها سموحة بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن هلال الأبيض الوصيف، بينما لم يلعب زيسكو مع ركرياتيفو دي ليبولو في الجولة ذاتها.

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التحرير

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