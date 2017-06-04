حادث الدهس.. فيسبوك يُفعّل "أداة السلامة" لمُستخدميه في لندن

كتبت - رنا أسامة:

فعّل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أداة التحقّق من السلامة، safety Check لمُستخدميه في لندن.

وبموجب تلك الأداة، يُصبح في إمكان المُستخدمين المتواجدين في مكان الحادِث أو بالقُرب منه إحاطة ذويهم وأصدقائهم عِلمًا بأنهم في أمان.

ويأتي هذا بعد ساعة من وقوع ٣ حوادث تتعامل معها الشرطة على أنها "إرهابية" متفرقة في لندن، أسفرت عن مقتل شخصل وإصابة ما لايقل عن ٥ أشخاص، بحسب التقديرات الأوليّة.

ووفق ما أعلنت الشرطة البريطانية، فإن شخصًا واحدا على الأقل لقي حتفه في حادث استخدم فيه سيارة وسكين فى منطقة لندن بريدج، وسط العاصمة البريطانية لندن.

فيما أصيب ٥ اشخاص على الأقل إثر قيام سيارة بدهس المشاة على جسر لندن بوسط العاصمة.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم نشر ضباط مسلحين فى سوق وأضافت الشرطة قائلة إنها تحقق في حادث ثالث منطقة فوكسهول.

وتبحث الشرطة عن ثلاثة مُشتبه فيهم.

وكانت الشبكة الاجتماعية قد بدأت في إطلاق أداة "التحقّق من السلامة" منذ عامين، للسماح للمُستخدمين بإخبار ذويهم بأنهم في أمان حال أعقاب وقوع أزمات أو كوارث طبيعيّة كما إعصار روبي الذي ضرب الفلبين في ديسمبر 2014، فضلًا على إمكانية البحث عن أولئك المُحتمل تواجدهم في البؤر الكارثية المتضررة.

فيما أُتيحت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكيّة يونيو من العام الماضؤ، في أعقاب حادث الملهى الليلي في فلوريدا الذي أسفر عن سقوط 50 قتيلًا و إصابة 53 شخصًا.