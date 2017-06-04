10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الأمور بلاده تتحرك نحو الأفضل، بينما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نظيره التركي رجب طيب أردوغان الإفراج عن صحفي فرنسي محتجز لدى أنقرة، وأدان الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني التفجير الإرهابي في بلاده، فيما أكد الرئيس أردوغان إن بلاده سترد على أي تهديد من شمال سوريا.

1 - الأسد: الأمور في سوريا تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الأمور في بلاده تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح. وقال الأسد "إن الاتجاه الى الأفضل لأننا نلحق الهزيمة بالإرهابيين ، وإن الأسوأ بات وراءنا في الحرب التي تشهدها سوريا منذ 6 سنوات بعد تقدم قواتنا على عدة جبهات".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- ماكرون: عودة الصحفي الفرنسي المحتجز يجب أن تتم بأسرع وقت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية)

طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من نظيره التركي رجب طيب أردوغان العمل على عودة مصور فرنسي محتجز في تركيا في أسرع وقت ممكن الى فرنسا. وذكرت مصادر بالرئاسة الفرنسية أن ماكرون عبر مجددا عن رغبته في أن يعود الصحفي ماتياس دوباردون المحتجز منذ 8 مايو في تركيا في أسرع وقت الى فرنسا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- أردوغان: تركيا سترد حال تعرضها لأي تهديد من شمال سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال تعرض بلاده لأي تهديد من شمال سوريا ستتصرف وتتحرك بنفسها للرد على التهديد على غرار ما فعلته في "عملية درع الفرات". ونقلت قناة روسيا عن أردوغان قوله " قلنا للأمريكيين .. عليكم أن تعلموا أنه حال قدوم تهديد لبلادنا من شمال سوريا لن نبحث الأمر مع أحد وسنصدر قرارنا بأنفسنا وسنتحرك كما فعلنا في جرابلس والراعي ومدينة الباب".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- أشرف غني: يجب أن تكون أقوياء ومتحدين

الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية)

أدان الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، سلسلة التفجيرات التي استهدفت، جنازة شخص قتل برصاص الشرطة؛ الذي أطلقته على مظاهرة تحتج على تردي الأحوال الأمنية وأدت إلي عشرات القتلي والجرحى. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن الرئيس غني قوله - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إن البلاد تتعرض لهجمات ويجب أن نكون أقوياء ومتحدين".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- قاسمي: انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس غير مسئول

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي (أرشيفية)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ "لا يلغي مسؤوليتها تجاه التغييرات المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري". ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قاسمي قوله إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق "مؤشر على عدم مسؤولية الإدارة الامريكية تجاه المجتمع الدولي والتي ستؤدي الى مزيد من عزلتها".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- بوتين: الناتو آلة سياسية خارجية لأمريكا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية)

رأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف الناتو يمثل آلة سياسية خارجية للولايات المتحدة الأمريكية لا تضم حلفاء بل دولا تابعة لها. ونقلت قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله "من الصعب جدا لأي دولة تصبح عضوا في حلف الناتو أن تقاوم الضغوط من قبل مثل هذه البلاد القوية التي تمثلها الولايات المتحدة زعيمة الناتو ، ومن الممكن أن يظهر فيها الدول الأعضاء في الناتو كل شيء ، حال تطلبت الضرورة سواء كان ذلك نظام دفاع صاروخي أم قواعد جديدة أم منظومات ضاربة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- رئيس الفلبين: داعش لم تنفذ تفجير مانيلا

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي (أرشيفية)

رفض الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مزاعم بأن الهجوم على مجمع يضم ناديا للقمار أسفر عن حريق ومقتل 37 شخصا في حريق، من تنفيذ تنظيم داعش. وقال دوتيرتي "هذا لم يكن من تنفيذ داعش" وذلك قبل زيارة ضحايا الهجوم الذي وقع الجمعة في منتجع "ريزورتس وورلد مانيلا". وأضاف "العمليات الذي يقوم بها داعش أكثر قسوة ووحشية. يقتلون الناس بدون ذنب، لا حتى لأي سبب".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- زيجمار جابريل: نبحث إعادة العلاقات مع تركيا لطبيعتها

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، عن أمله في تهدئة العلاقات المتوترة بين برلين وأنقرة خلال زيارته لتركيا الاثنين. وقال جابريل، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية: "نبحث عن إمكانيات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا".

ويعتزم جابريل لقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين المقبل في أنقرة لإجراء محادثات حول حظر الحكومة التركية لزيارة نواب من البرلمان الألماني (بوندستاج) للقوات الألمانية في قاعدة إنجرليك التركية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- متحدث الجيش الليبي: سنستقبل السرّاج بشروطنا

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية،العقيد أحمد المسماري (أرشيفية)

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية،العقيد أحمد المسماري، إنهم على استعداد لاستقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج "إذا ما وافق على شروطنا" دون أن يذكر هذه الشروط . واعتبر العقيد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي ، قرار السراج بإنشاء سبع مناطق عسكرية في ليبيا "باطلاً قانونيًا وعسكريًا وغير توافقي" .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- زوكربيرج: انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ يضع أطفالنا في خطر

مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج (أرشيفية)

علّق مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، على انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ. وكتب زوكربيرج، على صفحته الرسمية على فيسبوك، منشورًا قال فيه إن "انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ، سيئ للبيئة وللاقتصاد، ويضع أطفالنا فى خطر".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا