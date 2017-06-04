أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«شاومينج» تتداول صورًا لامتحان اللغة العربية.. والتعليم: «مستحيل»

Google+ Print
«شاومينج» تتداول صورًا لامتحان اللغة العربية.. والتعليم: «مستحيل» «شاومينج» تتداول صورًا لامتحان اللغة العربية.. والتعليم: «مستحيل»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشرت صفحة تحمل اسم «شاومينج وبس هنا الامتحان هيتسرب بكرة»، غلافًا لأحد النماذج، زعمت أنه خاص بأسئلة امتحان اللغة العربية، الذى يبدأ صباح اليوم الأحد.

وأعلنت الصفحة أنها ستقوم بنشر الأسئلة بالكامل في الساعة الثالثة فجرا؛ منعًا لتسريبه من قبل صفحات أخرى.

من جانبه، نفى الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صحة ما تردد بشأن تسريب امتحانات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حجازي، أن أوراق الأسئلة مؤمنة بشكل محكم من جهات عدة، حتى وصولها إلى مراكز التوزيع في مختلف محافظات الجمهورية، بما لا يدع مجالا لتسريبها.

شاهد أيضا

برينت سكرين لشاومينج

 

النموذج المسرب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

فى رمضان.. 55 مليون جنيه نفقات الجمعيات الخيرية على الإعلانات

فى رمضان.. 55 مليون جنيه نفقات الجمعيات الخيرية على الإعلانات