«شاومينج» تتداول صورًا لامتحان اللغة العربية.. والتعليم: «مستحيل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نشرت صفحة تحمل اسم «شاومينج وبس هنا الامتحان هيتسرب بكرة»، غلافًا لأحد النماذج، زعمت أنه خاص بأسئلة امتحان اللغة العربية، الذى يبدأ صباح اليوم الأحد.

وأعلنت الصفحة أنها ستقوم بنشر الأسئلة بالكامل في الساعة الثالثة فجرا؛ منعًا لتسريبه من قبل صفحات أخرى.

من جانبه، نفى الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صحة ما تردد بشأن تسريب امتحانات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حجازي، أن أوراق الأسئلة مؤمنة بشكل محكم من جهات عدة، حتى وصولها إلى مراكز التوزيع في مختلف محافظات الجمهورية، بما لا يدع مجالا لتسريبها.