"ياميش" رمضان وفوائده الجماليَّة

يتميَّز شهر رمضان المبارك بالعديد من العادات الخاصَّة التي تميِّزه عن غيره من أشهر السَّنة، فوجبة الإفطار الرمضانيّ قلَّما تخلو من "الياميش" كالتين والمشمش والبرقوق والجوز والزبيب. وعلى الرُّغم من أنَّ تناول "الياميش" في رمضان يُعتبر عادةً في هذه الأيام، إلا أنَّ هذه العادة تحتوي على العديد من الفوائد الجماليَّة التي لا تعلمها السيَّدات، حيث قامت مجلَّة الكلية الأمريكيَّة للتغذية بدراسة على الفواكه المجففة، وكان من أبرز نتائجها:

1. تُعتبر الفواكه المجففة من المصادر الجيِّدة لمضادات الأكسدة، مما يجعلها من الأطعمة التي تؤخِّر شيخوخة البشرة.

2. يؤدِّي إخراج المياه من هذه الفواكه المجففة إلى تكثيف المغذِّيات كالبيتاكاروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

3. يتميَّز التين باحتوائه على كميَّة كبيرة من فيتامين (C) الضروريّ لصحَّة ونضارة البشرة، إضافةً إلى فيتامين (B6) الذي يُعرف بقدرته على تحفيز عمليَّة تجدد الخلايا، فيساعد البشرة على المحافظة على شبابها، وتأخير ظهور علامات التقدُّم في السِّن.

4. كما أنَّ الفواكه المجففة تحتوي على سعرات حراريَّة مرتفعة، مما يجعلها من أفضل الأطعمة للقضاء على النَّحافة.

5. ولأنَّها تحتوي على كميَّات كبيرة من السكَّر، فهي تُعتبر من أفضل الأطعمة لوجبة السحور الرمضانيَّة؛ لأنَّها تعطي الصائم إحساسًا بالشَّبع لمدَّة أطول كما تمنح بشرتك الأشراق.

• وللتلذذ بالفواكه المجففة في شهر رمضان، "سيِّدتي نت" ينصحك باختيار الفواكه المجففة ذات الجودة العالية، ويفضَّل تناول الفواكه العضويَّة، وهي التي تم تجفيفها دون إضافة مواد حافظة ما ينعسك إيجاباً على نضارتك .

• كما يُنصح بعدم الإكثار من تناول المكسرات والفواكه المجففة لصاحبات الوزن الزَّائد؛ لأنَّها تحتوي على سعرات حراريَّة مرتفعة، فكل 100 غرام من الفواكه المجففة تحتوي على 270 سعرة حراريَّة، كما أنَّ 100 غرام من اللوز والجوز تحتوي على 600-700 سعرة حراريَّة.