الإبراشي يهنئ الريال: «مباراة ممتعة.. مش العك اللي عندنا»

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هنأ الإعلامي وائل الإبراشي، نادي ريال مدريد الإسباني، بفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميلينيوم ستاديوم.

وقال «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»،عبر فضائية «دريم»: «رونالدو أصبح مؤهلًا بعد هدفيه للحصول على الكرة الذهبية، على حساب ميسي وآخرين، ولقب أفضل لاعب في العالم بعد فوز الريال بالدوري الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا، وكمان فوز البرتغال ببطولة أمم أوروبا».

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وأضاف: «يوفنتوس صاحب أقوى خط دفاع في العالم، ودخل مرماه 4 أهداف بطريقة عجيبة، ولما نشوف المباراة لازم ننكس الأعلام على مبارياتنا وفرقنا، بعد ما تشوف مباراة ممتعة زي دي متبقاش عايز تشوف العك اللي إحنا بنشوفه باسم الدوري والكأس.. والغريب أن الناس بتتخانق مع أن اللي عندنا عك».