بالفيديو| سموحة يسقط في فخ التعادل أمام هلال الأبيض السوداني

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كتب: أنس عبد الغني

تعادل فريق سموحة، مع نظيره هلال الأبيض السوداني، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة، بالمجموعة الثالثة، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.



واستطاع فريق سموحة، افتتاح التهديف في المباراة في الدقيقه 39، بركلة جزاء سجلها أحمد حسن مكي، ليعود الفريق السوداني، للمباراة مرة أخري في الدقيقة 67 بهدف ذاتي من محمود عزت، مدافع فريق سموحه، وحاول بعدها فريق الفريق السكندري، إحراز هدف لتعديل النتيجة لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

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بهذه النتيجة يتصدر سموحة، قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن هلال الأبيض السوداني الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتي في المركزين الثالث، والرابع، فريقا زيسكو الزامبي، وريكرياتيفو الأنجولي، برصيد ثلاث نقاط.



