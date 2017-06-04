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طعن ودهس وإطلاق نار.. أنباء عن قتلى في 3 اعتداءات في لندن

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مصراوي Masrawy

طعن ودهس وإطلاق نار.. أنباء عن قتلى في 3 اعتداءات في لندن

01:25 ص الأحد 04 يونيو 2017

طعن ودهس وإطلاق نار.. أنباء عن قتلى في 3 اعتداءات في لندن

الشرطة البريطانية

القاهرة – (مصراوي)

قالت الشرطة البريطانية إن ضباط الأمن يتعاملون مع حادث ثالث في حي فوكسهول بالمدينة، بعد أن تم الابلاغ في وقت سابق عن وقوع حادث دهس بمركبة على جسر لندن وإطلاق نار في "بورو ماركت" المجاور للمنطقة، فيما أشارت قناة سكاي نيوز عربية إلى أنباء إلى سقوط أكثر من قتيل.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أفادت بسماع دوي أعيرة نارية بالقرب من (بورو ماركت)، وقالت الشرطة ان عناصر مسلحة من الشرطة تتعامل مع حادثين.

وذكرت (بي.بي.سي) أن الشرطة تبحث عن ثلاثة أشخاص مشتبه بهم كما فرضت طوقا أمنيا واسعا حول المنطقة.

فيما ذكر بعض شهود العيان إنهم رأوا أشخاصا تعرضوا للطعن.

وكانت شاحنة بيضاء اقتحمت منطقة سير المشاة فوق جسر لندن، وأغلقت قوات الأمن الجسر بصورة كاملة عقب الهجوم. وقالت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة المسلحة تواجدت على الفور في مكان الحادث.

ولفتت الشرطة البريطانية إلى أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي على اتصال مع المسؤولين وأن الرئيس الأميركي دونالد تلقى إفادة بشأن الحادث.

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