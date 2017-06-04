العرب اليوم: الجبش الليبي يسيطر على الجفرة والعثور على سجن كبير لداعش

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

تكمن الجيش الليبي من السيطرة على مدينة الجفرة، كما اقترب الجيش اليمني من القصر الجمهوري في مدينة تعز، واستطاعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من السيطرة على بلدة كبيرة قرب الرقة – مععل تنظيم داعش، واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوداني إبراهيم غندور بعد أنباء عن توتر العلاقات بين البلدين، هذه أبرز الاحداث العربية خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

1- اجتماع وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة

لقاء وزير الخارجية المصرى سامح شكرى ونظيره السوانى فى القاهرة اليوم (أ ف ب)

أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكرى والسودان إبراهيم الغندور عمق العلاقات بين البلدين.

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2- "غضب الفرات" تقترب من معقل داعش

عناصر من قوات سوريا الديموقراطية فى الطبقة - أرشيفية (أ ف ب)

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من السيطرة على بلدة المنصورة أكبر بلدات الريف الغربي لمحافظة الرقة، بعد عملية عسكرية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش وانسحاب آخرين، وفقاً لـ"العربية".

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3- الجيش اليمني يقترب من قصر الرئاسة في تعز

القوات الموالية للشرعية فى تعز - أرشيفية (أ ف ب)

خاضت قوات الحكومة اليمنية معارك للسيطرة على القصر الرئاسي الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون في محافظة تعز جنوب غرب البلاد في اشتباكات أدت الى مقتل 27 شخصا، بحسب مصادر طبية وعسكرية.

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4- العثور على سجن كبير لداعش تحت الأرض بالموصل

اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقى ومسلحى داعش فى الموصل اليوم (أ ف ب)

أفاد مصدر محلي في نينوى بأن القوات الأمنية عثرت على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من الأنبار في الساحل الأيمن للموصل.

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5- الجيش الليبي يسيطر على مدينة الجفرة

قائد الجيش الليبى خليفة حفتر فى عمان - أرشيفية (أ ف ب)

تمكنت القوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر الذى عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الوطني الليبي من بسط سيطرتها على مدينة الجفرة بمناطقها الثلاث، هون، وسوكنة، وودان، وذلك بعد انسحاب قوة سرايا الدفاع عن بنغازي التي كانت تتمركز في المنطقة.

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