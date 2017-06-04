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زيدان: التتويج بالليجا أصعب من الأبطال.. ولست الأفضل في العالم

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زيدان: التتويج بالليجا أصعب من الأبطال.. ولست الأفضل في العالم زيدان: التتويج بالليجا أصعب من الأبطال.. ولست الأفضل في العالم

التحرير

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كتب: أنس عبدالغني

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بتتويج فريقه باللقب للمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوزه على يوفينتوس، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، على ملعب كارديف عاصمة ويلز.

وقال زيدان، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "أنا سعيد جدا للاعبين وللنادي لأن الأمور لم تكن سهلة علينا سواء في الدوري أو دوري الأبطال".

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وأضاف المدير الفني للريال: "إحساسي اليوم لايختلف كثيرا عن يوم التتويج بلقب الليجا لكن ستبقى ليلة التتويج بالليجا هي الأفضل في حياتي لأن البطولة مكونة من 38 مباراة صعبة".

وتابع زيزو تصريحاته: "لست المدرب الأفضل في العالم فأمامي الكثير من العمل للتطور في الموسم المقبل".

وتوج ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على يوفينتوس، بنتيجة 4-1.

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