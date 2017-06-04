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بيل: الريال قدم موسمًا رائعًا ونستحق اللقب

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بيل: الريال قدم موسمًا رائعًا ونستحق اللقب بيل: الريال قدم موسمًا رائعًا ونستحق اللقب

التحرير

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قال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، إن تتويج فريقه مساء أمس السبت، بلقب دوري أبطال أوروبا، في مدينة كارديف، عاصمة ويلز، هو إحساس رائع بالنسبة له.

وأضاف بيل في تصريحات عقب المباراة، إن الفريق قدم موسمًا رائعًا رغم صعوبته، مؤكدًا أنه يستحق هذه الجائزة الرائعة والتتويج باللقب الغالي، حاصة أنه بذل جهدا كبيرًا للعودة من الإصابة في أسرع وقت.

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وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12 في تاريخه بعد تغلبه علي يوفينتوس الايطالي 4-1 مساء اليوم في المباراة النهائية.

 

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التحرير

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