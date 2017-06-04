"قنبلة" مزيفة تتسبب في إصابة 200 من جماهير يوفنتوس الإيطالي
"قنبلة" مزيفة تتسبب في إصابة 200 من جماهير يوفنتوس الإيطالي
01:10 ص الأحد 04 يونيو 2017
كتب – محمد الصباغ:
أصيب حوالي 200 شخص في مدينة تورينو الإيطالية خلال تجمع كبير لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي يوفنتوس وريال مدريد.
وقالت شرطة المدينة إن الرعب انتشر بين الجماهير بعدما صاح بعض المشجعين بانفجار قنبلة عقب سماع صوت انفجار الألعاب النارية.
وأضافت سكاي نيوز أن الشرطة أكدت حاجة 200 شخص على الاقل لتلقي العلاج، في حين أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.
كانت الجماهير من مشجعي نادي يوفنتوس الذي خسر برباعية مقابل هدف واحد في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الويلزية كارديف.
أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للفريق قبل أن يدرك لاعب يوفنتوس ماندزوكيتش التعادل، ومع الشوط الثاني سجل ريال مدريد ثلاثية بأقدام كاسيميرو ورونالدو مرة أخرى وأخيرا اللاعب الشاب أسينسيو.
وقالت التقارير الإيطالية أن مشاهد الرعب بدأت في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، واستمر التدافع لمدة 10 دقائق مما أسفر عن سقوط الجرحى.
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