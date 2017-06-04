الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على إنهاء الاستعدادات وإجراءات وتجهيزات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر لها خلال الفترة من 4 الى 24 يونيو، والتأكد من إنهاء جاهزية جميع اللجان على مستوى المحافظة وتوابعها.

وأكد محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة، أنه جرى عقد بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم وكل من مديرية الأمن والمستشار العسكري للمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات، ومديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة ومديرية التموين للخبز الخاص باحتياجات الملاحظين المنتدبين من خارج المحافظة وقطاع الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار عن اللجان أثناء سير الامتحانات.

وأشار طاهر، إلى أنه جرى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة المدرسين المنتدبين لأعمال الامتحانات من خارج المحافظة.