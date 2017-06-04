مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

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كتب: أنس عبد الغني

شهد مران فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفنى حسام حسن، حماسًا كبيرًا من اللاعبين استعدادا لمباراته المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين، والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة، المقرر اقامتها في العاشرة مساء 12 يونيو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.



وشدد حسام حسن خلال تعليماته للاعبين في تدريبات الفريق اليوم علي أهميه لقاء سموحة المقبل، وضرورة الالتزام بالتعليمات لحصد الثلاث نقاط لتأكيد انتصاره عليهم في الدورالأول وزيادة الفارق بينهما إلى ست نقاط.

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كما شهد المران تدريبات بدنية قوية للاعبين، لاستعادة لياقتهم بعدر فترة الراحة التى حصلوا عليها عقب مباراة أسوان الأسبوع قبل الماضى، وكذلك توقف الدوري فترة طويلة، وقام حسام حسن، بالتركيز علي الأدوار الدفاعية وتمركز اللاعبين داخل الملعب.



على جانب اخر طلب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، التركيز من جميع الاعبين وعدم التفكير حاليًا فى العروض التى وصلت لهم فى الفترة الأخيرة خاصة أحمد جمعة، و أحمد "كابوريا" و"أنوش" ومحمد حمدي، وحذر حسن جميع اللاعبين بتطبيق لائحه العقوبات على أي لاعب سيتخاذل الفتره القادمه، خاصة أن هناك 5 مباريات حاسمة فى الدوري حيث يسعى المصري للتواجد ضمن المربع الذهبي في البطولة.

