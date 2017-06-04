مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة؛ لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مخنوقة داخل شقتها بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت المعاينة الأولية للعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، أن الجثة لسيدة مغربية تبلغ من العمر 57 عاما، بها آثار خنق.

وتوصلت تحريات المقد محمد أبو القاسم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، إلى أن المجني عليها تعمل كمشرفة بإحدى المدارس، وتقيم بمفردها في الشقة، وأن الجاني أنهى حياة الضحية باستخدام "وسائد".

وأثبتت معاينة الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، ومعاونه النقيب محمد المسلمي، عدم سرقة أية محتويات من الشقة.