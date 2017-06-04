خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه
12:23 ص الأحد 04 يونيو 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في تحرير تاجر اختطف على يد 4 أشخاص بسبب الخلاف على قيمة بيع شقة بمنطقة الهرم.
تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة ببورود بلاغ باختطاف شخص من قبل مجهولين طلبوا دفع فدية مقابل إطلاق سراحه.
وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن خلافا على قيمة بيع شقة مقابل 360 ألف جنيه منذ 4 سنوات، دفعت أحد الأشخاص لاختطاف التاجر لاسترداد أمواله، فاستعان بـ3 آخرين، واختطفوا التاجر، وطلبوا دفع فدية 750 ألف جنيه.
وتمكن الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم الهرم، من تحرير المختطف، وضبط المتهمين الأربعة الذين استولوا على 10 آلاف جنيه كانت بحوزة المختطف.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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