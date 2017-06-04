مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة

كتب - محمد شعبان:

عقد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، مساء أمس السبت، اجتماعا موسعا بعدد من كبار مساعديه؛ لبحث خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة.

وينطلق ماراثون الثانوية العامة، في تمام التاسعة صباح اليوم، بامتحان مادة اللغة العربية، تعقبها مادة التربية الدينية.

وشدد "العراقي" - خلال الاجتماع الذي حضره اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، واللواء طارق حجاج، مدير المرور، ومديري القطاعات - على تطبيق خطة الانتشار الأمني بمحيط اللجان، والطرق المؤدية إليها.

ووجه مدير أمن الجيزة، مساعده للمرور بالدفع بـ2 ونش بمحيط كل لجنة؛ لتسيير حركة المرور، والعمل على سرعة وصول الطلاب للجان.

وطالب اللواء هشام العراقي، مدير شرطة النجدة اللواء حازم أنس، بتفعيل دور سيارات النجدة لخدمة الطلاب حال وجود مشكلات تعيقهم عن الوصول إلى اللجان، والحرص على تقديم جميع الإمكانيات لطلاب الثانوية العامة وأسرهم، ونقلهم في حالة تأخرهم عن الامتحانات خلال الفترة الصباحية.

وأشار "العراقي"، إلى ضرورة الاستفادة من دعم الوزارة لكافة المديريات بأجهزة تشويش مثبتة على سيارات تجوب المناطق التي تضم عدد كبير من المدارس؛ للتشويش على الهواتف المحمولة.

كما وجه مدير الأمن ضابطات قطاع مكافحة العنف ضد المرأة بالتواجد أمام مدارس الفتيات منذ الساعات الأولى من الصباح؛ للتصدي بكل حزم لمحاولات التحرش بهن.