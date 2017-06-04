الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة
12:12 ص الأحد 04 يونيو 2017
الشرطة البريطانية - ارشيفية
كتب – محمد الصباغ:
اقتحمت شاحنة مساء، اليوم السبت، منطقة سير المشاة فوق جسر بوسط لندن، وقالت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة المسلحة تواجدت على الفور في مكان الحادث.
وقال شهود عيان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن قوات الأمن انتشرت في المكان بعدما اتجهت شاحنة بيضاء إلى رصيف المشاء فوق الجسر وقاد سائقها باتجاه الأشخاص المتواجدين.
وقالت وزارة النقل البريطانية إن الكوبري أغلق من الاتجاهين بسبب حادث كبير، كما تم تحويل طرق سير الحافلات.
وقالت مراسلة بي بي سي من موقع الحادث، إن الحافلة كان يقودها رجل بسرعة تصل إلى "50 ميل في الساعة تقريبا".
وأضافت أن حوالي 5 أشخاص يتلقون العلاج بعدما صدمتهم الشاحنة. وتابعت أن الشاحنة كانت تتجه نحو وسط لندن، والجانب الجنوبي من النهر.
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