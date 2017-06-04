«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

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كتب: أنس عبد الغني

توّج فريق ريال مدريد، الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره يوفينتوس، الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب كارديف، بدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأرقام من مباراة الريال ويوفينتوس..

1- رقم تاريخي للريال

حقق ريال مدريد، رقمًا تاريخيًا بعد فوزه ببطوله أبطال أوروبا، حيث باللقب للمرة الثانية علي التوالي، وهي المرة الأولى لأي فريق في البطولة منذ 27 عاما، كما يأتي هذا اللقب للمرة 12 وكذلك المرة الأولى التي يحصل فيها على لقب بطولة الدوري والبطولة الأوروبية من 59 عاما.

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كما ان الريال اصبح أول فريق يفوز في دوري أبطال أوروبا في مناسبتين على التوالي في النظام الجديد للمسابقة ، منذ ميلان الإيطالي الذي فاز في دوري أبطال أوروبا مرتين في 1989 و 1990 في النظام القديم.

2- كريستيانو رونالدو الهداف

استطاع كرستيانو رونالدو، الحصول علي لقب هداف البطولة، بعد تسجيله 12 هدفًا في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي كما تعد هذه المرة السادسة على التوالي التي يحصل فيها رونالدو، على لقب هداف البطولة، فيما لم يفعل ذلك أي لاعب آخر في هذه المسابقة في أكثر من موسمين متتاليين سوى لاعبين وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، والهولندي فان نيستلروي.

هذا النهائي شهد رقمًا جديدًا للأسطورة البرتغالية، لأنه بتسجيله هدفين في نهائي كارديف، أصبح أول لاعب يسجل أهدافًا في 3 نهائيات بالبطولة، حيث سبق أن سجل رونالدو، في نهائي 2014 أمام أتلتيكو مدريد، وكذلك أحرز هدفا في نهائي 2008، عندما كان يلعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع اليونايتد مع تشلسي وانتهى بفوز مانشستر.

3-زيدان يصنع التاريخ مع مدريد

استطاع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ان يقود فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية علي التوالي كمدرب، كما أن "زيزو" أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق البطولة من 3 مقاعد مختلفة، إذ حققه من قبل حين كان لاعبًا فى 2002، وعندما كان مساعدًا لانشيلوتي في الجهاز الفني للريال عام 2014، وكمدير فني مرتين متتالتين