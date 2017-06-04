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رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

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رونالدو: الكبير يفوز في النهاية رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

التحرير

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه ريال مدريد الإسباني، للتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخ النادي الملكي، بعدما حقق الفوز على حساب يوفنتوس الإيطالي برباعية لهدف، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب كارديف، وسجل رونالدو خلالها هدفين.

وتحدث رونالدو عقب المواجهة في تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية، وقال: "حضرت نفسي لذلك، الكبير يفوز في النهاية، قدم لنا زيدان حديثاً إيجابياً ، وهو يؤمن بنا كثيراً".

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وتابع: "زيدان يعلم أننا جيدون وقد أظهرنا ذلك، لقد كانت نهاية موسم رائعة".

واستكمل رونالدو:" أنهينا بشكل جيد، أنا سعيد، نحن أول فريق يحقق الفوز في دوري الأبطال لعامين متتاليين، رقم قياسي جديد، هؤلاء اللاعبون يستحقون ذلك، وسجلت هدفين وأصبحت الهداف التاريخي لدوري الأبطال".

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التحرير

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