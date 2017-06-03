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ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك

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ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك

التحرير

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علق الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، على ما ورد في تقرير شركة «أبسوس» للدراسات والأبحاث، بشأن نتائج دراسات نسب مشاهدات الفضائيات.

وقال عبد العزيز، إن دراسات الرأي العام وسيلة لمتابعة نسب المشاهدة، لافتًا إلى أنه لا يتم احترام الأسلوب العلمي لتطبيقها بالإعلام المصري.

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وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة ببرنامج «المواجهة»، مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن «أبسوس تستخدم منهجية لا تعطي مصداقية، وهناك شكوك في نتائجها، وهي محل طعن»، موضحًا أن «المجلس الأعلى للإعلام يجب أن يقوم بتفعيل اختصاصاته».

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التحرير

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