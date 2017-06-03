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سيدة صعيدية: «مش بندوق اللحمة بسبب ارتفاع الأسعار»

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سيدة صعيدية: «مش بندوق اللحمة بسبب ارتفاع الأسعار» سيدة صعيدية: «مش بندوق اللحمة بسبب ارتفاع الأسعار»

التحرير

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عرض برنامج «أمنية مصرية»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقرير أُجري مع عدد من سيدات الصعيد، للحديث معهن عن كيفية قضاء شهر رمضان، وسط موجة ارتفاع الأسعار.

وقالت إحدى السيدات، إن ارتفاع الأسعار أصبح شيئا جشعا، ويصعب عليهم شراء اللحوم الحمراء نظرًا لارتفاع الأسعار، مضيفةً: «بنربي طيور علشان مانشتريش لحوم، مش بندوق اللحمة علشان مش قادرين نشتريها بسبب ارتفاع الأسعار».

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وفي سياق آخر، أكدت أن علاقة أهل الصعيد بالأخوة الأقباط حسنة للغاية، مشيرةً إلى أن «العمليات الإرهابية التي تستهدف المسيحيين لن تعكر صفو الوطنية التي تجمع بين المسلمين والمسيحين في ».

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التحرير

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