«إفريقية النواب»: السودان يسعى إلى تحسين علاقته بالقاهرة

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قال اللواء حاتم بشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، مساء السبت، إن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وجيدة.

وأضاف بشات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، كانت شفافة وصريحة جدًا، موضحًا أن الأخير كانت لديه إرادة في تحسن العلاقات بين البلدين.

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وأشار إلى أن لديه بعض التحفظات على تصريحات وزير الخارجية السوادني، بعد أن قال «عملنا التأشيرات على مصر عشان الإعلام اتهمنا بأن السودان تأوي إرهابيين»، موضحًا أنه لا يجوز توتر العلاقات بين البلدين بسبب تصريحات إعلامية.

وتأتى زيارة وزير خارجية السودان إلى القاهرة تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري، وذلك لإجراء مباحثات في إطار أعمال التشاور السياسي بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي ومن بينها التعاون الاقتصادي والتجاري والتطورات بالمنطقة.