عمرو عبد الحميد: السودان يعيد النظر في علاقاته مع مصر

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قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء السبت، إن التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي والحملات الإعلامية المتبادلة بين الإمارات والسعودية من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، ستجعل السودان يعيد تفكيره في العلاقات مع مصر.

وأضاف مقدم برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «Ten»: «أتصور السودان يعاود تفكيره في العلاقات مع مصر، وفي كل الظروف والأحوال هناك حقيقة لا جدال فيها حول طبيعة العلاقات بين البلدين».

وتابع أن «المسافة بين القاهرة والخرطوم أقرب من المسافة بين الخرطوم والدوحة، والحديث لا يدور عن الجغرافيا».

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ووصل إلى القاهرة، أمس الجمعة، وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة وزير خارجية السودان تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري لإجراء مباحثات في إطار أعمال التشاور السياسي بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي ومن بينها التعاون الاقتصادي والتجاري والتطورات بالمنطقة.