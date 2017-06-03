أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ الإسكندرية: 3 إجراءات عاجلة لمنع تكرار كارثة «العقار المائل»

Google+ Print
محافظ الإسكندرية: 3 إجراءات عاجلة لمنع تكرار كارثة «العقار المائل» محافظ الإسكندرية: 3 إجراءات عاجلة لمنع تكرار كارثة «العقار المائل»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مساء السبت، 3 إجراءات عاجلة قررت المحافظة اتخاذهم لمنع تكرار كارثة العقار المائل.

وقال سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «Ten»، إن الأجهزة المعنية تقوم الآن بهدم الأدوار العلوية من العقار المائل، لتفادي أي تلفيات للعقارات المجاورة.

وأضاف: «العمل ماشي بصورة جيدة، وهدمنا 4 أدور، وقمنا بعمل فتحات في محاولة لإخراج محتويات الشقق لتقليل الخسائر»، موضحًا أن العمارة المواجهة للعقار المائل، سيتم هدم الأدوار العلوية بها نظرًا لما تعرضت له من تلفيات، وسيتم مراجعة ذلك عن طريقة لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن الإسكندرية تعاني من مشكلة التعديات على أملاك الدولة، مضيفًا: «مشكلة مزمنة في الإسكندرية منذ 15 سنة هناك تعديات بصورة مبالغ فيها وتمثل خطورة وزادت بعد 2011».

وتابع: «الآن نتحرك في 3 إتجاهات، الأول وقف التعديات اللي بيعرض المواطنين لخطورة كبيرة، وإصدار تشريع لتجريم كل من يشارك في بناء مخالف، وننسق مع نقابة المهندسين لوقف التراخيص بالتوكيل لمنع التعديات».

وعن الإجراء الثالث الذي تتحرك فيه المحافظة، قال «سلطان»: «تعاون مباشر مع القوات المسلحة لإزالة المنازل التي تمثل خطورة على حياة المواطنين لحين إصدار قانون التصالح والتوثيق».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية