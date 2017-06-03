محافظ الإسكندرية: 3 إجراءات عاجلة لمنع تكرار كارثة «العقار المائل»

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أعلن محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مساء السبت، 3 إجراءات عاجلة قررت المحافظة اتخاذهم لمنع تكرار كارثة العقار المائل.

وقال سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «Ten»، إن الأجهزة المعنية تقوم الآن بهدم الأدوار العلوية من العقار المائل، لتفادي أي تلفيات للعقارات المجاورة.

وأضاف: «العمل ماشي بصورة جيدة، وهدمنا 4 أدور، وقمنا بعمل فتحات في محاولة لإخراج محتويات الشقق لتقليل الخسائر»، موضحًا أن العمارة المواجهة للعقار المائل، سيتم هدم الأدوار العلوية بها نظرًا لما تعرضت له من تلفيات، وسيتم مراجعة ذلك عن طريقة لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وأشار إلى أن الإسكندرية تعاني من مشكلة التعديات على أملاك الدولة، مضيفًا: «مشكلة مزمنة في الإسكندرية منذ 15 سنة هناك تعديات بصورة مبالغ فيها وتمثل خطورة وزادت بعد 2011».

وتابع: «الآن نتحرك في 3 إتجاهات، الأول وقف التعديات اللي بيعرض المواطنين لخطورة كبيرة، وإصدار تشريع لتجريم كل من يشارك في بناء مخالف، وننسق مع نقابة المهندسين لوقف التراخيص بالتوكيل لمنع التعديات».

وعن الإجراء الثالث الذي تتحرك فيه المحافظة، قال «سلطان»: «تعاون مباشر مع القوات المسلحة لإزالة المنازل التي تمثل خطورة على حياة المواطنين لحين إصدار قانون التصالح والتوثيق».