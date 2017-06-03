السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكن الإجراء السليم لإصلاح الحال"
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"
11:35 م السبت 03 يونيو 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي من حفل إفطار المرأة المصر
القاهرة - مصراوي:
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الذي بذلته المرأة المصرية خلال السنوات الماضية، ووقوفها إلى جانب الدولة لتحمل نتائج الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمته بحفل إفطار المرأة المصرية بفندق الماسة، اليوم السبت، بحضور السيدة قرينته، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من الوزراء وكبار المسئولين وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والشخصيات العامة.
وقال الرئيس السيسي: "وجهت بأن يكون الإفطار الأول معكم. مصر تشكركم وكل الأمن والأمان أنتم السبب فيه وهذا أمر ليس بسيط".
وأضاف الرئيس: "السيدة المصرية تتحمل كثيرا بخلاف دول كثيرة بالعالم، ةكنت أعرف أن ليا في كل بيت سند بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولم يساورني شك في وقوفكم جنب مصر رغم أنها إجراءات قاسية وصعبة".
وأردف: "إمبارح كنت قاعد مع نفسي وتذكرت حين كتبت أن هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وقلت ماذا فعلت لكم؟ الرفق مش بس طبطبة الرفق هو الإجراء السليم لأجل إصلاح الحال، ودائما لا نعتمد إلا على الله وأنفسنا وهذا أمر ليس سهل".
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