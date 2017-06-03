نهائي الأبطال| ريال مدريد يتوج باللقب على حساب يوفينتوس

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توّج فريق ريال مدريد، الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوز كبير على نظيره يوفينتوس، الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب كارديف، بدوري أبطال أوروبا.

في الشوط الأول تمكن كريستيانو رونالدو، من تسجيل الهدف الأول للريال من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء اليوفي لتسكن شباك بوفون في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 26 تمكن ماندزوكيتش مهاجم يوفينتوس، من تسجيل هدف التعادل بعد كرة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك نافاس، حارس الميرنجي.

في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 تمكن كاسيميرو، من تسجيل الهدف الثاني للفريق الإسباني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 64 تمكن رونالدو، من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، والثالث لفريقه بعد كرة عرضية من مودريتش ليحولها البرتغالي داخل شباك بوفون.

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ونجح ريال مدريد، في إضافة هدف رابع عن طريق البديل أسينسيو، بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من مارسيلو، في الدقيقة 90 ليضع الكرة داخل شباك يوفينتوس.

وشهد اللقاء طرد كوادرادو، لاعب يوفينتوس، في الدقيقة 83 بعد اعتدائه على سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد.