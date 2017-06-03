أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نهائي الأبطال| ريال مدريد يتوج باللقب على حساب يوفينتوس

Google+ Print
نهائي الأبطال| ريال مدريد يتوج باللقب على حساب يوفينتوس نهائي الأبطال| ريال مدريد يتوج باللقب على حساب يوفينتوس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توّج فريق ريال مدريد، الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوز كبير على نظيره يوفينتوس، الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب كارديف، بدوري أبطال أوروبا.

في الشوط الأول تمكن كريستيانو رونالدو، من تسجيل الهدف الأول للريال من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء اليوفي لتسكن شباك بوفون في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 26 تمكن ماندزوكيتش مهاجم يوفينتوس، من تسجيل هدف التعادل  بعد كرة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك نافاس، حارس الميرنجي.

في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 تمكن كاسيميرو، من تسجيل الهدف الثاني للفريق الإسباني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 64 تمكن رونالدو، من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، والثالث لفريقه بعد كرة عرضية من مودريتش ليحولها البرتغالي داخل شباك بوفون.

شاهد أيضا

ونجح ريال مدريد، في إضافة هدف رابع عن طريق البديل أسينسيو، بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من مارسيلو، في الدقيقة 90 ليضع الكرة داخل شباك يوفينتوس.

وشهد اللقاء طرد كوادرادو، لاعب يوفينتوس، في الدقيقة 83 بعد اعتدائه على سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية