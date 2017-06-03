بحضور نواب بالبرلمان.. "صيادلة المنوفية" تناقش قانون مزاولة المهنة
بحضور نواب بالبرلمان.. "صيادلة المنوفية" تناقش قانون مزاولة المهنة
10:30 م السبت 03 يونيو 2017
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
المنوفية - مروة فاضل:
عقد مجلس نقابة صيادلة المنوفية، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة تشريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور نواب البرلمان.
حضر الاجتماع، النقيب العام لصيادلة مصر الدكتور محي عبيد والقيادات التنفيذية بالمحافظة بقطاعي الصحة، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتورة هناء سرور، ومدير إدارة الصيدلة الدكتورة سعاد الزاغ، والدكتورة سلوى المليجي، عميد كلية الصيدلة السادات، والدكتورة وفاء زهران عميد كلية صيدلة المنوفية ونواب البرلمان.
وقال الدكتور محمود قصد، المتحدث الإعلامي لنقابة صيادلة المنوفية: "إن الاجتماع ناقش تشريعات قانون المهنة للارتقاء بالمنظومة وتأمين مستقبل أفضل للصيادلة بما يخدم الوطن".
وأضاف قصد، أن الاجتماع حضره مجلس نقابة الصيادلة بالغربية وكفر الشيخ، وكذلك ممثلو شركات الأدوية بالمنوفية.
وأكد قصد، على تبني النواب لوجهة نظر نقابة الصيادلة في تشريع قانون مزاولة مهنتهم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"أوقاف المنوفية": إحالة أي إمام يسمح بإقامة مائدة الرحمن بمسجده للتحقيق
-
مصرع 3 شباب في انقلاب سيارة بالمنوفية
-
بالصور.. توقيع كشف فيروس "سي" على 291 موظفًا بديوان "المنوفية"
-
استرداد 90% من أراضي الدولة في المنوفية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
استقرار سعر الدولار بالبنوك في التعاملات الصباحيةأخبار
-
بالفيديو- رامز يذيع كواليس لقاء الصلح مع "شاروخان" من داخل الفندقفنون
-
حبس صاحبة عقار الأزاريطة المائل 4 أيام على ذمة التحقيقاتأخبار
-
بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعداديةأخبار
-
حكاية أب مات بحثا عن جثمان ابنه: "محدش راضي يطلع جثته ولا شهادة وفاته"أخبار
-
بالملابس البيضاء.. عزاء الطفل "يوسف" ضحية "الرصاصة الطائشة" -فيديوأخبار