بحضور نواب بالبرلمان.. "صيادلة المنوفية" تناقش قانون مزاولة المهنة

المنوفية - مروة فاضل:

عقد مجلس نقابة صيادلة المنوفية، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة تشريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور نواب البرلمان.

حضر الاجتماع، النقيب العام لصيادلة مصر الدكتور محي عبيد والقيادات التنفيذية بالمحافظة بقطاعي الصحة، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتورة هناء سرور، ومدير إدارة الصيدلة الدكتورة سعاد الزاغ، والدكتورة سلوى المليجي، عميد كلية الصيدلة السادات، والدكتورة وفاء زهران عميد كلية صيدلة المنوفية ونواب البرلمان.

وقال الدكتور محمود قصد، المتحدث الإعلامي لنقابة صيادلة المنوفية: "إن الاجتماع ناقش تشريعات قانون المهنة للارتقاء بالمنظومة وتأمين مستقبل أفضل للصيادلة بما يخدم الوطن".

وأضاف قصد، أن الاجتماع حضره مجلس نقابة الصيادلة بالغربية وكفر الشيخ، وكذلك ممثلو شركات الأدوية بالمنوفية.

وأكد قصد، على تبني النواب لوجهة نظر نقابة الصيادلة في تشريع قانون مزاولة مهنتهم.