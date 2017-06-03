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"أوقاف المنوفية": إحالة أي إمام يسمح بإقامة مائدة الرحمن بمسجده للتحقيق

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مصراوي Masrawy

"أوقاف المنوفية": إحالة أي إمام يسمح بإقامة مائدة الرحمن بمسجده للتحقيق

09:35 م السبت 03 يونيو 2017

الشيخ أحمد عبد المؤمن

المنوفية - مروة فاضل:

قال الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت: "إن المديرية لن تسمح لأي شخص، مهما كان، باستغلال صحون المساجد من أجل إقامة موائد إفطار في رمضان، مضيفًا أنه جرى التنبيه على مفتشي الإدارات المختلفة بتحويل أي إمام للتحقيق يسمح بحدوث ذلك الأمر".

وأضاف عبد المؤمن، في تصريحات صحفية، أن هناك تعليمات محددة لكل الأئمة بالمحافظة، مشيرًا إلى تحويل من يخالفها للتحقيق ومعاقبته، وأهم هذه التجاوزات، عدم تجاوز درس التراويح عن عشرة دقائق تيسيرًا على المصلين.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم السماح لأي شخص غير مرخّص له بالخطابة بإلقاء أي درس بالمساجد وملحقاتها، حفاظًا على الدين، وعدم استخدام صحن المساجد في أي موائد على الإطلاق، والالتزام بخطة دروس التراويح وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء بأي شكل من الأشكال.

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