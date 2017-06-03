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إصابة 5 "حراس أمن" أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 "حراس أمن" أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

10:48 م السبت 03 يونيو 2017

حزب العمال الكردستاني

إسطنبول - (د ب أ)

أصيب 5 حراس أمن "متعاقدين مع الدولة"، اليوم السبت، في اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني في ولاية موش جنوب شرقي تركيا، حسب مصادر رسمية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية عن بيان لولاية "موش" القول إن "قوات الأمن بدأت في الأول من يونيو الجاري عملية في منطقة جريبلي التابعة لقرية ديباكلي بالولاية".

وذكر البيان أن مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا إرهابيا، أطلقوا النار على قوات الأمن المشاركة في العملية، عصر اليوم، ما أدى إلى إصابة 5 حراس أمنيين بجروح طفيفة.

وحسب التقرير فقد تم نقل المصابين إلى مستشفى موش الحكومي، فيما "تستمر العملية الأمنية في المنطقة حتى القضاء على الإرهابيين".

وكثفت القوات التركية خلال الفترة الماضية عملياتها ضد عناصر الحزب والموالين له جنوب شرقي البلاد وفي شمالي العراق. وتصنف السلطات التركية الحزب على أنه انفصالي إرهابي وتتهمه بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة.

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