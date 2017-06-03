الرئيس الأفغاني يدين تفجيرات استهدفت جنازة في كابول

كابول – (أ ش أ)

أدان الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، سلسلة التفجيرات التي استهدفت، اليوم السبت، جنازة شخص قتل برصاص الشرطة؛ الذي أطلقته على مظاهرة تحتج على تردي الأحوال الأمنية وأدت إلي عشرات القتلي والجرحى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن الرئيس غني قوله - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إن البلاد تتعرض لهجمات ويجب أن نكون أقوياء ومتحدين".

بدوره، قال رئيس الهيئة التنفيذية للحكم في أفغانستان عبد الله عبد الله - الذي كان ضمن المشاركين في الجنازة في كلمة متلفزة - إن ثلاثة انتحاريين كانوا ضمن المشيعين في الجنازة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثلاثة تفجيرات على الأقل استهدفت الجنازة، فيما كانت الشرطة حذرت من المشاركة في الاحتجاجات وقالت إنها يمكن أن تستهدف من مسلحين.

وأُغلقت المنطقة التي شهدت الانفجارات، وفيها القصر الرئاسي وبعض السفارات الأجنبية كما انتشرت فيها مركبات مصفحة.