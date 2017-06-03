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وقف عملية نقل سكان ماسبيرو للأسمرات حتى عيد الفطر

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وقف عملية نقل سكان ماسبيرو للأسمرات حتى عيد الفطر وقف عملية نقل سكان ماسبيرو للأسمرات حتى عيد الفطر

التحرير

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أجلت محافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، عملية نقل سكان مثلث ماسبيرو، الذين اختاروا حي الأسمرات كبديل لهم عن ترك الغرف الخاصة بهم، استعدادا للبدء في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، حتى انتهاء شهر رمضان على أن تواصل الأجهزة التنفيذية عملية النقل عقب عيد الفطر مباشرة.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن عدد الأسر التي من المفترض أن يتم نقلها إلى الأسمرات 270 أسرة، تم بالفعل نقل 28 أسرة إلى الأسمرات قبل شهر رمضان ليتبقى 242 أسرة، لافتا إلى أنه تم وقف عملية النقل مع بدء شهر رمضان حتى لا يمثل ذلك ضغطا على السكان وخاصة أن هناك من لديهم امتحانات ثانوية عامة.

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وأضاف المصدر، أنه بمجرد الانتهاء من نقل المجموعة التي اختارت الأسمرات سيتم البدء في تقديم الحلول الأخرى لمن اختاروا التعويضات أو اختاروا العودة مرة أخرى، وأنه لن يتم نقل أحد من مكانه إلا بعد تسليمه الوحدة السكنية أو التعويض كضمان لحقوقه.

وأكد رضا حسن أحد سكان ماسبيرو، أنه كان من الشعب استمرار عملية النقل خلال شهر رمضان، وذلك بسبب الالتزامات الخاصة بالشهر الكريم، وكذلك امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن السكان الذين اختاروا وحدات الأسمرات في انتظار استلام الوحدات وتوقيع العقود عقب عيد الفطر مباشرة.

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التحرير

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