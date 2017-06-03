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توريد 314 طن قمح إلى صوامع المنيا

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توريد 314 طن قمح إلى صوامع المنيا توريد 314 طن قمح إلى صوامع المنيا

التحرير

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قال وكيل وزارة في محافظة المنيا، الدكتور محمود يوسف، إن الشون والصوامع استقبلت 314 ألفا و933 طن قمح، منذ بدء موسم حصاد القمح في منتصف شهر أبريل الماضي وحتى الآن.

أضاف يوسف، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن المحافظة اقتربت من تحقيق المستدف وهو توريد 350 ألف طن، مشيرًا إلى أن التوريد مستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل.

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وأكد أن المنيا من المحافظات المتميزة في توريد القمح هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، لوجود عدة عوامل أهمها فتح الشون الترابية كنقاط تجميع قبل بداية الموسم، حيث توجد 30 نقطة تجميع، وهي الشون الترابية، لاستلام القمح وتوريده إلى الصوامع المعتمدة وعددها 19، ما أدى إلى زيادة المعدلات مقارنة بالعام الماضي، الذي تم فتح الشون فيه بعد بداية الموسم بـ20 يوما. 

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التحرير

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