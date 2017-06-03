الأسد: الأمور في سوريا تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح
الأسد: الأمور في سوريا تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح
10:33 م السبت 03 يونيو 2017
الرئيس السوري بشار الأسد
دمشق - (أ ش أ)
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الأمور في بلاده تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية مساء اليوم السبت عن الأسد قوله " إن الاتجاه الى الأفضل لأننا نلحق الهزيمة بالإرهابيين ، وإن الأسوأ بات وراءنا في الحرب التي تشهدها سوريا منذ 6 سنوات بعد تقدم قواتنا على عدة جبهات".
وأضاف الرئيس السوري " ما لم يقدم الغرب والدول الأخرى وحلفاؤهم دعما هائلا لأولئك المتطرفين ، فأنا متأكد أن الأسوأ بات وراءنا".
وفي الأشهر الأخيرة ، استعادت القوات السورية والقوات المتحالفة معها مناطق في مختلف أنحاء البلاد ، من بينها حلب التي استعادت السيطرة عليها في ديسمبر بعد سنوات من القتال..
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