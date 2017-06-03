العثور على سجن كبير لداعش تحت الأرض بالموصل به عشرات المحتجزين

نينوى (العراق) - (د ب أ)

أفاد مصدر محلي في نينوى، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية عثرت على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من الأنبار في الساحل الأيمن للموصل.

وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية إن "القوات الأمنية وأثناء تحريرها أحياء الساحل الأيمن عثرت على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من الفلوجة والرمادي والصقلاوية والكرمة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "تم الإفراج عن المحتجزين ويتلقون العلاج من قبل القوات الأمنية التي أمنت إخراجهم ونقلهم الى موقع ثان للتدقيق الأمني وبيان سلامة المحتجزين وتسليمهم لذويهم".

يذكر أن تنظيم داعش قتل المئات من المدنيين منذ سيطرته على الموصل في يونيو 2014 قبل طرده من معظم مناطق المحافظة، فيما عمد التنظيم الإرهابي إلى انتهاج العنف والإخفاء القسري لمن يخالفونه الرأي ولا ينسجمون مع أفكاره المتطرفة.