أخبار عاجلة

رمضانك Sport - لقاءات مع جماهير ريال مدريد واحتفالاتهم بالفوز بدوري أبطال أوروبا -
رمضانك Sport - عم حارث : بطولة الدوري هي الـ 75 لي مع الأهلي -
رمضانك Sport - لقاءات مع بعض لاعبي الأهلي من احتفالية النادي بالتتويج بالدوري -
الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العثور على سجن كبير لداعش تحت الأرض بالموصل به عشرات المحتجزين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العثور على سجن كبير لداعش تحت الأرض بالموصل به عشرات المحتجزين

10:26 م السبت 03 يونيو 2017

العثور على سجن كبير لداعش تحت الأرض بالموصل به عشرات المحتجزين

ارشيفية

نينوى (العراق) - (د ب أ)

أفاد مصدر محلي في نينوى، اليوم السبت، بأن القوات الأمنية عثرت على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من الأنبار في الساحل الأيمن للموصل.

وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية نيوز" إن "القوات الأمنية وأثناء تحريرها أحياء الساحل الأيمن عثرت على سجن كبير تحت الأرض فيه عشرات المحتجزين من الفلوجة والرمادي والصقلاوية والكرمة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "تم الإفراج عن المحتجزين ويتلقون العلاج من قبل القوات الأمنية التي أمنت إخراجهم ونقلهم الى موقع ثان للتدقيق الأمني وبيان سلامة المحتجزين وتسليمهم لذويهم".

يذكر أن تنظيم داعش قتل المئات من المدنيين منذ سيطرته على الموصل في يونيو 2014 قبل طرده من معظم مناطق المحافظة، فيما عمد التنظيم الإرهابي إلى انتهاج العنف والإخفاء القسري لمن يخالفونه الرأي ولا ينسجمون مع أفكاره المتطرفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأسد: الأمور في سوريا تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح

    الأسد: الأمور في سوريا تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح

    أخبار
  • فرنسا تعلن ضبط طن من المخدرات في المحيط الهندي

    فرنسا تعلن ضبط طن من المخدرات في المحيط الهندي

    أخبار
  • رئيس الفلبين يبرئ

    رئيس الفلبين يبرئ "داعش" من تهمة الهجوم على نادي القمار

    أخبار
  • روسيا اليوم: الجيش السوري يقضي على 1200 داعشي في ريف حلب

    روسيا اليوم: الجيش السوري يقضي على 1200 داعشي في ريف حلب

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد نقيب شرطة بالإسكندرية

    الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد نقيب شرطة بالإسكندريةأخبار

  • بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

    بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربيةأخبار

  • بعد أول أسبوع من رمضان ..سعر كرتونة البيض يصل لـ 45 جنيها بالأسواق

    بعد أول أسبوع من رمضان ..سعر كرتونة البيض يصل لـ 45 جنيها بالأسواقفنون

  • بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

    بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعداديةأخبار

  • اتحاد العاصمة الجزائري: التعادل أمام الزمالك مرضي

    اتحاد العاصمة الجزائري: التعادل أمام مرضيرياضة

  • بالفيديو.. الزمالك يتعادل مع اتحاد العاصمة ويواصل صدارته لمجموعته

    .. الزمالك يتعادل مع اتحاد العاصمة ويواصل صدارته لمجموعتهرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

8 الصبح - لقاء مع محلل الكرة أيمن حسب النبي حول أحداث الكرة العالمية ومباراة الزمالك الإفريقية

8 الصبح - لقاء مع محلل الكرة أيمن حسب النبي حول أحداث الكرة العالمية ومباراة الزمالك الإفريقية

8 الصبح - تعليق محلل الكرة أيمن حسب النبي على مباراة الزمالك بالأمس وأداء الحكم وإلغاء الأهداف

8 الصبح - تعليق محلل الكرة أيمن حسب النبي على مباراة الزمالك بالأمس وأداء الحكم وإلغاء الأهداف

منتخب المحليين يستبعد لاعبي الأهلي والزمالك

منتخب المحليين يستبعد لاعبي الأهلي والزمالك