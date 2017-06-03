نقيبة التمريض تطالب السيسي بالتصدي للمسلسلات المسيئة للممرضات
نقيبة التمريض تطالب السيسي بالتصدي للمسلسلات المسيئة للممرضات
10:22 م السبت 03 يونيو 2017
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتب - أحمد جمعة:
طالبت كوثر محمود نقيبة التمريض، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي للأعمال الدرامية التي تسئ لمهنة التمريض.
جاء ذلك على هامش مشاركتها بحفل إفطار المرأة المصرية بفندق الماسة، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من الوزراء وكبار المسئولين وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والشخصيات العامة.
وقالت نقيبة التمريض إن الرئيس أشاد بدور المرأة في المجتمع، مضيفة في بيان اليوم، أن الرئيس وعد بالدعم والمساندة تقديرا لمهنة التمريض.
وأشارت كوثر محمود إلى أن اللجنة القانونية بالنقابة ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المسلسلات المسيئة للتمريض.
وتابعت: "لا يوجد فن في العالم يهدم مهن حقيقية كما يحدث مع الدراما المصرية تحت شعار الخيال والفكر والإبداع".
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