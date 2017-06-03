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مقتل سبعة أشخاص في اشتباكات بسجن برازيلي

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مصراوي Masrawy

مقتل سبعة أشخاص في اشتباكات بسجن برازيلي

10:00 م السبت 03 يونيو 2017

مقتل سبعة أشخاص في اشتباكات بسجن برازيلي

ارشيفية

لوجوا سيكا (البرازيل) - (د ب أ)

لقي سبعة أشخاص حتفهم في اشتباكات بين العصابات المتنافسة داخل أحد سجون الأحداث في البرازيل.

وقال تقرير لصحيفة "فولها دي ساو باولو" إن سبعة من الشباب حاولوا الليلة الماضية الهروب من سجن لوجوا سيكا بولاية بارايبا شمال شرق البلاد.

أضافت الصحيفة أنه بعد فشل محاولة الهرب وجد هؤلاء الشباب أنفسهم في القسم الخاص بعصابة معادية لهم داخل السجن ثانية ونشب بينهم عراك.

وأوضحت الصحيفة أن العراك أعقبه اشتعال حريق في السجن ما أدى إلى قتل سبعة أشخاص وجرح اثنين آخرين.

وحاولت قوات الشرطة والإطفاء السيطرة على الموقف.

وقال نائب مدير السجن فرانسيسكو سوزا إن السجن الذي يضم 220 نزيلا يكتظ بأكثر من خمسة أضعاف طاقة استيعابه.

وتقع الكثير من المعارك العنيفة بين النزلاء داخل السجون البرازيلية بين العصابات المتحاربة.

كانت سلسلة من الشجارات أدت بداية العام الجاري إلى مقتل أكثر من 120 سجينا في خلال أسبوعين.

تعتبر البرازيل رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السجناء بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا

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