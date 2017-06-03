السيسي بحفل إفطار المرأة المصرية: تحملتم النتائج "الصعبة" للإصلاح الاقتصادي

القاهرة - مصراوي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم السبت، في مأدبة إفطار في إطار الاحتفال بعام المرأة.

وشارك في المأدبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من السادة الوزراء وكبار المسئولين وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والشخصيات العامة.

وألقى الرئيس كلمة أكد خلالها أن المرأة طالما كانت عماد الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، مشيداً بالجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على أمن مصر ومساهمتها الفعالة في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر إلى تحقيقها، ومثمناً ما تتمتع به المرأة المصرية من وعي وفهم بالمخاطر التي تمر بها البلاد، وإدراك عميق للمساعي التي تستهدف النيل من وحدة وتماسك الشعب المصري.

وبحسب بيان وصل مصراوي نسخة منه اليوم، أكد السيسي أن المرأة المصرية بما قدمته وتقدمه من تضحيات ستظل دائما مصدر فخر لهذه الأمة، مشيداً في هذا الصدد بالشهداء الذين قدمتهم فى سبيل الوطن وفداء له.

كما أكد الرئيس تقديره لما تتحمله الأسرة المصرية نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، داعياً المرأة المصرية إلى تفهم ومساندة تلك القرارات الصعبة، والتي تهدف إلى إرساء دعائم قوية لدولة حديثة لا تعتمد سوى على مواردها الذاتية.

وأوضح السيسي حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتعزيز دور المرأة في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن إعلان عام 2017 عاماً للمرأة يؤكد مدى احترام وتقدير الدولة على كافة مستوياتها للمرأة المصرية وإسهاماتها الكبيرة في مسيرة الوطن.

وأعرب الرئيس في ختام كلمته عن ثقته في استمرار المرأة المصرية في أداء دورها الوطني الداعم لمصر، وأنها ستظل دائماً الظهير الحقيقي لهذه الأمة فى مواجهة القوى التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر.