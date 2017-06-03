تجهيز عيادات الرمد في مستشفى العريش العام بأحدث الأجهزة الطبية

العريش - (أ ش أ)

قال وكيل وزارة الصحة بالعريش الدكتور عربي محمد، إنه تم تجهيز عيادات قسم الرمد في مستشفى العريش العام بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لخدمة المرضى، والتخفيف عنهم بدلاً من السفر إلى المحافظات الأخرى للعلاج.

وأضاف عربي - في تصريح اليوم السبت - أن هذه الأجهزة والمعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة في إطار الاهتمام بالمرضى وخدمة مواطني شمال سيناء، وذلك بدعم المحافظة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في مختلف التخصصات.

من جانبه، أشار مدير عام مستشفى العريش العام الدكتور أحمد عبد الفتاح، إلى أن المستشفى تنتظر استقبال وعلاج المرضى بعد تجهيز العيادات الخارجية لطب العيون في المستشفى بتركيب وتشغيل أحدث أجهزة الليزر والأشعة المقطعية وتصوير قاع العين بالصبغة ومجال الإبصار.